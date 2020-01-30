Лондон, , 09:51 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в перенесённом матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, реализовавший пенальти, назначенный за фол против Дивока Ориги. На 52-й минуте полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен удвоил преимущество «Ливерпуля», выйдя один на один с вратарём после передачи Салаха.

Напомним, первоначально этот матч должен был состояться в декабре, однако он был перенесён в связи с участием «Ливерпуля» в клубном чемпионате мира.

Отметим, что в текущем сезоне «Ливерпуль» обыграл все команды АПЛ. Это произошло впервые в истории клуба.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в АПЛ, в активе команды 70 очков после 24 матчей. «Вест Хэм» идёт на 17-м месте с 23 очками.

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