Манчестер, Великобритания, , 09:36 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 35-й минуте забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич. На 76-й минуте автор гола был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

Напомним, в первом матче «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей «горожане» вышли в финал Кубка лиги, в котором сыграют с «Астон Виллой».

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