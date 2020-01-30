Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Вдова баскетболиста Коби Брайанта Ванесса Брайант сделала первое заявление после гибели мужи и дочери Джианны в авиакатастрофе.

«Я и мои девочки хотим поблагодарить миллионы людей, которые проявили поддержку и любовь в это ужасное для нас время, — написала Ванесса на своей странице в Instagram. — Спасибо за все молитвы».

Ванесса принесла соболезнования другим семьям, которые также потеряли родных в этой авиакатастрофе. Мы разделяем ваше горе, написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в Калабасасе, штат Калифорния, 26 января. Всего на борту частного вертолета находились девять человек, в том числе 13-летняя дочь легендарного баскетболиста, главный тренер местной бейсбольной команды Джон Альтобелли, его жена и дочь. Все они погибли. Причиной крушения вертолета мог послужить густой туман.

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