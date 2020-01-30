Даллас, США, , 09:19 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Далласа» шайбы забросили российские нападающие Александр Радулов, оформивший дубль, и Денис Гурьянов.

У «Торонто» точными бросками отметились Остон Мэттьюс, Зак Хайман, Тайсон Берри, Вильям Нюландер и Андреас Юнссон.

На сегодняшний день «Торонто» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 61 очко после 51 матча. «Даллас» идёт на 13-м месте с 60 очков после 50 игр.

Читайте также: Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Нэшвиллом»