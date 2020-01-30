Амстердам, , 09:14 — REGNUM Голландская газета Algemeen Dagblad пишет, что правительство совместно с Королевским футбольным союзом Нидерландов разработало пакет мер по противодействию расизма в футболе.

Согласно данным газеты, меры включают в себя размещение в стадионах новых и более точных камер. Правительство уже в ноябре сообщало об этой мере.

Кроме того, будет разработано приложение для мобильных устройств, которое позволит анонимно сообщать о проявлениях расизма на зрительских трибунах.

Предлагается также проверять нарушителей на наличие долгов или наркозависмости. Ряд предложенных мер уже существует, однако власти намерены применять их более широко.