Мельбурн, Австралия, , 08:49 — REGNUM Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над представительницей Австралии, первой ракеткой мира Эшли Барти в полуфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 46 минут, завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

Кенин два раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы восемь эйсов, одна ошибка на подаче и 1 из 4 брейков.

Таким образом, Кенин впервые вышла в финал турнира Большого шлема. В финале она сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

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