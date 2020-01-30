Ташкент, , 08:36 — REGNUM Проведение IV юношеских Азиатских игр в Узбекистане обсудили первый заместитель министра физической культуры и спорта республики Ойбек Касымов и директор департамента Азиатских игр Олимпийского совета Азии Хайдар Фарман, сообщает 29 января агентство «УзА».

Встреча состоялась в Лозанне во время проведения юношеских зимних Олимпийских игр. Замминистра отметил, что стороны достигли необходимых договоренностей по вопросу проведения юношеских Азиатских игр в Узбекистане.

В частности, соответствующий документ планируется подписать в марте 2020 года в рамках визита в республику президента Олимпийского совета Азии шейха Ахмада Аль-Фахада Аль-Сабаха.

Напомним, 10−15 декабря в Намангане прошел международный турнир по гандболу среди девушек в возрасте от 17 до 19 лет. Победители соревнований получили возможность участвовать на международном этапе турнира.