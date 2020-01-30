Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 января сообщается на сайте лиги.

Овечкин отличился в матче с «Нэшвилл Предаторз». Эта шайба стала для него 693-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошёл Стива Айзермана (692).

Следующей целью Овечкина является результат Марка Мессье (694). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте находится Горди Хоу (801), тройку замыкает Яромир Ягр (766).

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