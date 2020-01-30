Вашингтон, , 08:07 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающие Микаэль Гранлунд, Рокко Гримальди, Райан Джохансен, а также защитники Джарред Тинорди и Янник Вебер.

У «Вашингтона» точными бросками отметились форварды Рихард Паник, оформивший дубль, Александр Овечкин и Том Уилсон.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает 21-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 53 очка после 49 матчей. «Вашингтон» идёт на первом месте с 73 очка после 51 игры.

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