Подольск, Московская область, , 08:01 — REGNUM 29 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подмосковный «Витязь» принял казанский «Ак Барс». Встреча прошла на арене «Витязь» в Подольске и завершилась победой гостей с преимуществом в две шайбы — 4:2.

«Витязь» быстро взял инициативу в свои руки, открыв счет уже на 48 секунде встречи. 29-летний финский форвард «витязей» Йоонас Няттинен, некогда сыгравший одну встречу за «Монреаль» в НХЛ, отличился с передачи экс-нападающего «СКА» Алексея Бывальцева, забросив свою 6-ю шайбу в этом сезоне. На счету финна 15 (6+9) очков за 40 игр «регулярки». Ближе к концу периода гости вернули равенство в счете. Экс-форвард «ЦСКА» Кирилл Петров холоднокровно забросил шайбу в ворота соперника с передач Йессе Виртанена и Джастина Азеведо. Для Виртанена эта передача стала первым результативным баллом за «Ак Барс», в составе «казанцев» финн сыграл 10 матчей.

Во втором периоде инициативой завладел «Ак Барс». На 11-й минуте тайма неожиданно для всех «Ак Барс» в меньшинстве организовал быструю контратаку, которая завершилась взятием ворот «Витязя». С передачи Кирилла Петрова отличился Джастин Азеведо, «Ак Барс» вырвался вперед. Но вскоре защитник хозяев Александр Евсеенков восстановил равный счет на табло, реализовав численное большинство «витязей» — 2:2. Тем не менее, быстрый ответ хозяев площадки не помешал гостям сделать тоже самое. На 16-й минуте периода Станислав Галиев вывел «казанцев» вперед, принеся результативные баллы Максиму Марушеву и новичку команды Роману Рукавишникову.

В заключительной 20-минутке гости упрочили свое преимущество в счете. Экс-нападающий «Виннипега Джетс» Патрис Корме реализовал большинство «Ак Барса» на 9-ой минуте периода, установив итоговый счет встречи — 4:2. Передачами отметились Микаэль Викстранд и Кирилл Петров, второй из которых набрал свой третий результативный балл за встречу.

На данный момент «Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 78 очками в активе. На второй строчке всего на два бала от «казанцев» отстает «Авангард».