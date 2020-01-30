Ростов-на-Дону, , 00:22 — REGNUM Игроки гандбольного клуба «Кубань» никогда не сдаются. На это обратил внимание после победы своих подопечных главный тренер ГК «Ростов-Дон» Амброс Мартин.

«Мы играли с большим уважением к сопернику. Такой команде, как «Кубань», нельзя давать выходить вперёд, особенно если вспомнить прошлый матч — они никогда не сдаются. Мы провели хорошую встречу и, в первую очередь, удовлетворены тем командным духом, который показали наши гандболистки», — отметил наставник.

ИА REGNUM напоминает, что ростовская команда выиграла матч с «Кубанью» со счётом 34:20 и укрепила лидерство в турнирной таблице чемпионата России.

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