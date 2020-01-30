Ростов-на-Дону, , 00:07 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на домашней площадке одержал победу над «Кубанью» в очередном туре Суперлиги Париматч. Хозяйки поля записали на свой счёт 34 гола, соперницы — 20. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Лучшим бомбардиром матча стала Юлия Манагарова, отправившая семь мячей в ворота «Кубани». По шесть голов на счету у Анны Сень и Валерии Масловой.

Подопечные Амброса Мартина победой над соперницами из Краснодарского края закрепили лидерство в турнирной таблице российского чемпионата.