Самара, , 22:06 — REGNUM Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе футболиста Александра Соболева в московский «Спартак». Соответствующая информация опубликована на сайте самарского клуба.

«Между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Спартак» достигнута договоренность о переходе нападающего самарского клуба Александра Соболева в московский «Спартак». В ближайшее время Александр прибудет в расположение московской команды, где проведет весеннюю часть чемпионата 2019/2020», — говорится в сообщении.

В своём обращении к болельщикам «Крыльев Советов» Соболев поблагодарил их за поддержку, а также выразил благодарность самому клубу, тренерскому штабу и партнёрам по команде: «Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в «Крыльях».

Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов сообщил, что Соболев перейдёт к «красно-белым» на условиях платной аренды до конца сезона с функцией обязательного последующего выкупа. При этом, по его словам, клуб учёл просьбу самого нападающего, который просил отпустить его в один из топ-клубов России.

В текущем сезоне Александр Соболев идёт на третьей строчке в списке бомбардиров РПЛ, забив 10 голов.