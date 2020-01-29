Москва, , 21:04 — REGNUM Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев подпишет контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает Sport24.

Сообщается также, что Соболев подпишет со «Спартаком» арендное соглашение до конца текущего сезона с последующим правом выкупа игрока у самарцев.

Информацию о переходе подтвердил и Telegram-канал «Футбольный биги», известный своими футбольными инсайдами. Также данную информацию подтвердил в своём Telegram-канале спортивный журналист Иван Карпов, сославшись на агента Соболева Павла Андреева.

Также спортивный агент Алексей Сафонов в своём аккаунте в Twitter сообщил, что форвард, по слухам, уже улетел на второй сбор «Спартака».

Ранее пресс-служба «Крыльев Советов» заявила о том, что Александр Соболев отправляется с командой на второй сбор.

Александр Соболев на данный момент с 10 забитыми мячами идёт третьим в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги.