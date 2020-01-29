Ашхабад, , 18:19 — REGNUM Женская сборная Туркмении смогла одолеть команду Киргизии на чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации по футзалу, проходящем в таджикской столице, передает «Sport.kg».

Счет матча 2:1 в пользу туркменских спортсменок.

Участие в чемпионате CAFA U19 — 2020 по футзалу среди девушек до 19 лет принимают сборные команды, представляющие шесть стран региона — Туркмению, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Иран и Афганистан.

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