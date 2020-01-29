Мельбурн, Австралия, 29 января 2020, 16:12 — REGNUM Австрийский теннисист Доминик Тим одержал победу над представителем Испании Рафаэлем Надалем в четвертьфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 4 часа 10 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6).
Тим 14 раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, три ошибки на подаче и 4 из 9 брейков.
В полуфинале турнира Тим сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.
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