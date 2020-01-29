Москва, , 16:07 — REGNUM Ответный иск к московскому «Локомотиву» собирается подать бывший генеральный директор клуба Илья Геркус. Об этом 29 января сообщает ТАСС.

«Это последовательное действие — сначала нужно выиграть иск, потом подать второй», — сказал Геркус.

Напомним, «Локомотив» подал исковое заявление в суд на Геркуса на сумму почти 145 млн рублей. Геркус заявил о непризнании претензий.

Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. За время его работы клуб выиграл Кубок России в сезоне 2016/17, а также стал чемпионом России в сезоне 2017/18.

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