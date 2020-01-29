Владивосток, , 15:14 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Павел Карнаухов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Марио Кемпе и Кирилл Капризов. У «Адмирала» точные броски на счету Александра Мерескина и Мартина Бакоша.

На сегодняшний день ЦСКА занимает первое место в Западной конференции КХЛ, в активе команды 82 очка после 53 матчей. «Адмирал» идёт на девятом месте в Восточной конференции, на его счету 52 очка после 51 игры.

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