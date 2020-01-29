Лондон, , 14:09 — REGNUM Полузащитник нидерландского клуба ПСВ Стивен Бергвейн стал игроком лондонского «Тоттенхэм Хотспур». Об этом 29 января сообщается на сайте «шпор».

Контракт Бергвейна рассчитан до 2025 года. Сумма трансфера составила €30 млн. В новой команде игрок будет выступать под 23-м номером.

Бергвейн в текущем сезоне сыграл в 16 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

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