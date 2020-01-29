Пекин, , 14:01 — REGNUM Из-за коронавируса отменён этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был состояться 15−16 февраля в китайском Яньцине. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«С большим сожалением все заинтересованные стороны приняли трудное решение отменить этап Кубка мира в Яньцине», — сказал президент FIS Джанфранко Каспер.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, обнаружили в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Число заражённых в Китае составляет около 6 тыс. человек, число летальных исходов превысило 130 случаев.