Сеул, , 14:07 — REGNUM Южная Корея может занять десятое место в общем медальном зачете на Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американскую компанию Gracenote.

Согласно опубликованным данным, спортсмены из Южной Кореи могут заработать на Олимпийских играх девять золотых медалей, одиннадцать серебряных и шесть бронзовых медалей.

По мнению экспертов, южнокорейские спортсмены завоюют золото в пяти дисциплинах: стрельба из лука, тхэквондо, футбол, гольф и фехтование, серебро — в бейсболе, гольфе (женщины), дзюдо, стрельбе, в настольном теннисе (команда, мужчины), борьбе, а бронзу — в фехтовании (женщины), стрельбе, тхэкводо, борьбе.

Предполагается, что спортсмены из КНДР смогут завоевать на Олимпийских Играх в Токио одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали в таких дисциплинах, как бокс, тяжелая атлетика и борьба.

Отметим, что данный прогноз сделан на основе результатов южнокорейских и северокорейских спортсменов на международных соревнованиях по разным дисциплинам.