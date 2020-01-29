Монреаль, Канада, , 13:43 — REGNUM Изменения в данных 145 из 298 российских спортсменов обнаружило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом 29 января заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер, сообщает DPA.

«Данные 145 спортсменов изменены или удалены. Некоторые изменения были сделаны задним числом», — сказал Юнгер.

По его словам, WADA может определить, какой файл и когда был удалён, но не всегда можно восстановить эти данные. В организации намерены провести проверку данных всех 298 спортсменов.

Он добавил, что отдел расследований WADA занимался выявлением изменений в базе данных московской антидопинговой лаборатории с мая по ноябрь 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января WADA временно отозвало лицензию московской лаборатории.

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