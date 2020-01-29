Даллас, США, , 11:54 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 133:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 32 очка. Кроме того, центровой Деандре Эйтон набрал 31 очко.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 21 очко.

Таким образом, «Финикс» одержал вторую победу в последних трёх матчах. «Даллас» потерпел второе поражение в трёх играх.

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