Филадельфия, США, , 11:34 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 115:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Д’Анджело Расселл, набравший 28 очков. В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Филадельфия» одержала пятую победу в последних шести матчах. «Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение подряд.

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