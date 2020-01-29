Калгари, Канада, , 10:30 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили нападающие Александр Стин, Дэвид Перрон, Джейден Шварц и Зак Сэнфорд. У «Калгари» точными бросками отметились форварды Мэттью Ткачук, Шон Монахан, оформивший дубль, и Марк Янковски.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сент-Луиса». Решающую шайбу забросил Дэвид Перрон.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 70 очков после 51 матча. «Калгари» идёт на 15-м месте с 58 очков после 51 игры.

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