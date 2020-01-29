Буффало, США, , 10:19 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Оттавы» шайбы забросили нападающие Жан-Габриэль Пажо и Тайлер Эннис, а также защитники Майк Райлли, Марк Боровецки и Никита Зайцев.

У «Баффало» точными бросками отметились форварды Сэм Райнхарт и Джек Айкел.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 45 очков после 50 матчей. «Баффало» идёт на 23-м месте с 51 очком после 50 игр.

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