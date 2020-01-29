Мельбурн, Австралия, , 09:45 — REGNUM Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой в четвертьфинале Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 19 минут, завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Зверев 13 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, пять ошибок на подаче и три брейка.

В полуфинале турнира Зверев сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Доминик Тим (Австрия).

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