Москва, , 08:06 — REGNUM 28 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» приняло на своем льду нижегородское «Торпедо». Встреча прошла при пяти тысячах зрителях на «ВТБ Арене» и завершилась победой хозяев с разгромным счетом — 5:1.

За первую 20-минутку «милиционеры» забросили две безответные шайбы в ворота «Торпедо», определив победителя уже на 16-й минуте периода. За одну минуту Дмитрий Яшкин и Теэму Пулккинен забросили по шайбе, принеся результативные баллы Вадиму Шипачеву и Даниилу Тарасову.

В начале второго периода Дмитрий Яшкин оформил на свой счет дубль, установив разгромный счет на табло — 3:0. Ситуация на табло вынудила тренерский штаб «нижегородцев» сменить основного голкипера Андерса Линдбека на запасного Андрея Тихомирова, но и при нем лучше не стало.

В заключительном периоде «Динамо» упрочили свое преимущество в счете, в составе «милиционеров» голами отметились Михал Чайковски и Теэму Пулккинен. Единственную шайбу гостей в этом матче забросил Джордана Шредер, который на 10-й минуте третьего периода размочил счет точным броском по воротам Ивана Бочарова — 5:1.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвертую строчку Западной конференции с 69 очками в активе.