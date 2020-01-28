Манчестер, Великобритания, 28 января 2020, 20:18 — REGNUM «Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Фернандиньо. Об этом 28 января сообщается на сайте английского клуба.
Отмечается, что новое соглашение 34-летнего бразильского игрока с клубом рассчитано до лета 2021 года.
Напомним, летом 2013 года Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» из «Шахтёра». В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах Английской премьер-лиги, но не отметился результативными действиями.
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