Манчестер, Великобритания, , 20:18 — REGNUM «Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Фернандиньо. Об этом 28 января сообщается на сайте английского клуба.

Отмечается, что новое соглашение 34-летнего бразильского игрока с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, летом 2013 года Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» из «Шахтёра». В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах Английской премьер-лиги, но не отметился результативными действиями.

Читайте также: «МС» заинтересовался защитником «Шахтёра» Матвиенко