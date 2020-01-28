Москва, , 19:59 — REGNUM Бывший президент и экс-генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус заявил о непризнании претензий со стороны бывшего работодателя. Об этом он заявил в своём аккаунте в Instagram.

«Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство», — написал Геркус.

Он подчеркнул, что не признаёт «даже теоретическую возможность каких-либо претензий», поскольку в период работы в клубе был вынужден «согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и советом директоров клуба, что, собственно, и делал, исполнял свои обязанности на совесть».

Геркус назвал результаты клуба в период своей работы «выдающимися», поскольку за это время «Локомотиву» удалось добиться спортивных успехов и привлечения новой аудитории. Также экс-президент «железнодорожников» подчеркнул, что ему «скрывать нечего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФК «Локомотив» подал иск на сумму почти в 145 млн рублей.

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