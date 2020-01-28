Ростов-на-Дону, , 15:33 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» распродаёт абонементы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

На покупку абонементов, которые позволят болельщикам«забронировать своё любимое место на стадионе», установлена скидка 40%. Весной подопечные Валерия Карпина на «Ростов Арене» встретятся с игроками ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Краснодара», «Арсенала» и «Уфы».

ИА REGNUM отмечает, что весенняя часть российского чемпионата обещает быть интересной. «Ростов» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской-премьер-лиги. Жёлто-синие не раз делились пожеланиями попасть в зону еврокубков по итогам сезона 2019/2020.