Сан-Хосе, США, , 12:33 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Сан-Хосе» по дублю оформили нападающие Стефан Ноэсен и Патрик Марло. У «Анахайма» голы забили Ондржей Каше и Ник Ритчи.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 48 очков после 51 матча. «Анахайм» идёт на 28-м месте с 43 очками после 49 игр.

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