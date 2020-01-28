Уфа, , 12:29 — REGNUM Гонки «Лыжня России» в Уфе будут посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 28 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, лыжный забег пройдет 8 февраля. Старт будет дан в 12:00 часов на территории СОК «Биатлон».

По словам исполняющего обязанности начальника Управления по физической культуре и спорту Администрации Уфы Егора Сорокина, в программе соревнований будет семь массовых забегов на дистанции два, три и пять километров. Кроме этого будет осуществлен ВИП-забег на дистанцию 2020 метров.

Отмечается, что победителей и призеров соревнований наградят кубками и медалями с символикой «Лыжня России».

Кроме этого, в Уфе состоятся лыжные гонки еще на четырех площадках. Так, 7 февраля можно будет принять участие в соревнованиях на стадионе «Водник». 8 февраля гонки пройдут в Нагаево и в лесопарковой зоне «Баланово». А 13 февраля можно принять участие в соревнованиях, которые пройдут на «Уваровой поляне» за Ботаническим садом.

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