Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получает 20 тыс. рублей по действующему контракту. Об этом 28 января заявил блогер Василий Уткин в эфире «Эха Москвы».

«Существует информация, что, когда Кокорин перешёл в «Зенит», он получал 5 млн долларов или евро в год. Кокорин говорил, что готов играть бесплатно, но совсем бесплатно нельзя по закону. Он сейчас получает 20 тыс. рублей по контракту. Я точно знаю», — сказал Уткин.

По словам Уткина, Кокорин переподписал контракт, когда находился в тюрьме.

Напомним, 21 января «Зенит» объявил об аренде Кокорина в «Сочи». Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил договорённость об аренде игрока.