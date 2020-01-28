Ростов-на-Дону, , 00:43 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» покинул защитник Кирилл Маляров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, уточнили в команде. Футболист защищал клубные цвета с лета 2019 года.

Ранее Маляров играл за «Ротор» (Волгоград). Информации о том, в каком клубе продолжит спортивную карьеру защитник, нет.

ИА REGNUM напоминает, что нападающий «Ростова» и сборной Исландии Видар Кьяртанссон продолжит сезон в «Ени Малатьяспор» (Турция).

Читайте ранее в этом сюжете: ФК «Ростов» отдал в аренду турецкому «Ени Малатьяспор» форварда из Исландии