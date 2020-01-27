Краснодар, 27 января 2020, 17:57 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» отменил ранее запланированный товарищеский матч с командой «Ухань Чжоэр» из Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского клуба.
Ранее запланированный матч должен был состояться в рамках вторых сборов «Краснодара» в испанской Марбелье.
В пресс-службе краснодарского клуба отметили, что расписание игр с другими командами составлялось задолго до начала зимних сборов, и в данный момент идёт его исправление.
Таким образом, 2 февраля «Краснодар» сыграет с «Мальмё» из Швеции, а следующие матчи — с «Викторией» из Чехии и «Мьёйндаленом» из Дании — пройдут чуть позже.