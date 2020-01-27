Пекин, , 17:55 — REGNUM Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, которая должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо». Об этом сегодня, 27 января, сообщают китайские СМИ.

Напомним, что зимние Олимпийские игры должны пройти в столице Китайской Народной Республики с 4 по 20 февраля 2022 года. В Пекине в торжественной обстановке должны были запустить табло с обратным отсчетом времени до Олимпиады, как это обычно делается.

Однако из-за сложной ситуации с новой коронавирусной инфекцией было решено отложить церемонию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. На сегодняшний день подтверждено 2846 случаев заражения. 81 человек погиб, 56 — выздоровели.