Владивосток, , 11:10 — REGNUM На полигоне морской пехоты «Горностай» во Владивостоке прошёл отборочный этап по армейской тактической стрельбе среди военнослужащих Тихоокеанского флота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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В отборочных соревнованиях приняли участия более 50 военнослужащих из соединений и воинских частей Тихоокеанского флота — морской пехоты, разведки, противодиверсионных отрядов. Участникам необходимо было выполнить шесть стрельб из автомата и пистолета из различных положений, со сменой позиций. Особое внимание уделялось безопасному обращению с оружием.

По итогам отборочного этапа в сборную команду ТОФ вошли 11 лучших стрелков, которым предстоит сразиться на чемпионате Восточного военного округа в апреле 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, федерация армейской тактической стрельбы создана в Москве.