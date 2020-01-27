Мельбурн, Австралия, , 10:54 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Швейцарии Стэну Вавринке в четвёртом круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 25 минут, завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

Медведев 19 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 18 эйсов, одна ошибка на подаче и 4 из 11 брейков.

В четвертьфинале Вавринка сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Александр Зверев (Германия).

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