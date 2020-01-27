Атланта, США, , 10:39 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 152:133.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, сделавший дабл-дабл из 45 очков и 14 результативных передач. В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, на счету которого 40 очков.

На сегодняшний день «Атланта» занимает 29-е место в турнирной таблице НБА. «Вашингтон» идёт на 24-й строчке.

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