Мельбурн, Австралия, 27 января 2020, 10:26 — REGNUM Эстонская теннисистка Анетт Контавейт одержала победу над представительницей Польши Игой Свёнтек в четвёртом круге Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 43 минуты, завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.
Контавейт три раза подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 9 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и семь брейков.
В четвертьфинале турнира Контавейт сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.
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