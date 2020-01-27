Франкфурт-на-Майне, Германия, , 10:17 — REGNUM Ассоциация «Спорт для всех», популяризирующая национальные виды спорта в мире, будет создана в Узбекистане, сообщает 27 января издание UzDaily.

Во Франкфурте-на-Майне председатель совета ветеранов спорта Узбекистана Комилжон Худайберганов встретился с генеральным секретарем Международной ассоциации «Спорт для всех"Асс (TAFISA) Вольфгангом Бауманом.

Стороны обсудили развитие спорта в Узбекистане. Генсек международной организации заявил, что очень доволен политикой республики в сфере развития спорта. Стороны также договорились об организации визита Вольфганга Баумана в Ташкент 14−20 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта». В рамках документа долю людей, постоянно занимающихся спортом, планируется увеличить до 30%.

Читайте ранее в этом сюжете: Мирзиёев распорядился увеличить долю физкультурников до 30%