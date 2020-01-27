Пекин, , 10:03 — REGNUM Матчи китайской киберспортивной лиги Pro League по игре League of Legends (LoL) отменили из-за вспышки коронавируса. Об этом 26 января сообщил портал PCGamer.

Организаторы соревнований заявили, что матчи второй недели откладываются на неопределённый срок, пока не получится «обеспечить безопасность здоровья игроков и болельщиков». Сообщается также, что по решению Главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР все профессиональные спортивные соревнования в стране будут «заморожены» до марта 2020 года.

Напомним, LoL Pro League — это главная киберспортивная лига по игре League of Legends для геймеров из Китая. Её организатором является компания Tencent.

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