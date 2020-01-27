Лозанна, Швейцария, , 10:09 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта выразил Международный олимпийский комитет (МОК). Сообщение опубликовано пресс-службой МОК.

«Покойся с миром, Коби Брайант, ты всегда будешь в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Брайант был двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он выступал за команду «Лейкерс» на протяжении 20 сезонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 41-летний Брайант погиб при крушении вертолёта под Лос-Анджелесом (США) 26 января. На борту находились ещё восемь человек, выживших не было.

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