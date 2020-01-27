Ростов-на-Дону, , 00:40 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл соперницам из «Меца» (Франция) в матче первого круга основного раунда Лиги чемпионов. Выездная для подопечных Амброса Мартина игра завершилась поражением со счётом 20:23. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

После неплохого старта игра ростовчанок разладилась: подопечные Мартина «стали чаще терять мяч и совершать ошибки». К этому прибавилась грубая игра хозяек площадки и нарушения правил с их стороны.

«К сожалению, проиграли. Но нужно подниматься и идти дальше — к будущим победам», — написала после матча в своём Instagram игрок «Ростов-Дона» Владлена Бобровникова.