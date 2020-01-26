Лос-Анджелес, США, , 23:04 — REGNUM В США в результате крушения вертолёта погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Об этом 26 января сообщает TMZ.

Сообщается, что Брайант находился на борту своего частного вертолёта вместе с тремя спутниками и пилотом. По информации спасателей никто из них не выжил.

Также отмечается, что Брайанта Ванесса не находилась на борту вертолёта. Баскетболисту был 41 год, у него осталось четверо детей.

Напомним, Брайант с 1996 по 2016 годы выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он пять раз становился чемпионом НБА и дважды самым ценным игроком финальной серии. Брайант завершил карьеру в 2016 году.