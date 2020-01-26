Рим, , 22:55 — REGNUM «Рома» сыграла вничью с «Лацио» в римском дерби в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 26-й минуте счёт открыл нападающий «Ромы» Эдин Джеко. А на 34-й минуте защитник «Лацио» Франческо Ачерби восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Рома» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, в активе команды 39 очков после 21 тура. «Лацио» идёт на третьем месте с 46 очками после 20 игр.

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