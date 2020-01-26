Шрусбери, , 22:42 — REGNUM «Ливерпуль» сыграл вничью со «Шрусбери Таун» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 2:2.

На 15-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс. На 46-й минуте хавбек «Шрусбери» Дональд Лав отметился автоголом. Несмотря на это, «Шрусбери» смог сравнять счёт благодаря дублю нападающего Джейсона Каммингса (65-я и 75-я минуты), который первый свой гол забил с пенальти.

После этого главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выпустил на поле Алекса Окслейда-Чемберлена, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Однако они не смогли переломить ситуацию.

Таким образом, победитель противостояния определится в переигровке, которая состоится 4 февраля.

Добавим, что «Шрусбери Таун» играет в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в Англии.

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