Санкт-Петербург, , 21:58 — REGNUM Казанский УНИКС одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 86:75.

Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Эрик Макколлум, набравший 21 очко. В составе «Зенита» наибольшую результативность показал защитник Остин Холлинс, набравший 15 очков.

На сегодняшний день УНИКС занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги, на счету команды 23 очка после 14 матчей. «Зенит» идёт на седьмом месте с 20 очками.

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