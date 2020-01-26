Саратов, , 21:54 — REGNUM Пермская «Парма» одержала победу над саратовским «Автодором» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 85:78.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пармы» Марекс Мейерис, набравший 23 очка. В составе «Автодора» наибольшую результативность показал защитник Маркел Старкс, набравший 18 очков.

На сегодняшний день «Парма» занимают 10-е место в турнирной таблице Единой лиги, на счету команды 21 очко после 15 матчей. «Автодор» идёт на 12-м месте с 18 очками.

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